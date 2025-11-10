Между Россией и Северной Кореей построят мост через реку Туманную

Между Россией и Северной Кореей построят мост через реку Туманную в Приморском крае. Об этом сообщает издание Newsweek.

Река является природной границей между Россией и Северной Кореей. Планируется, что автомобильный мост протянется примерно на пять километров в длину. По последним данным, стройка продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры как с российской, так и с северокорейской стороны.﻿

Эксперт по Северной Корее Фредерик Шпор отметил, что появление автомобильной связи с КНДР поможет России снизить риск включения ее торговых судов в антироссийские санкционные списки.﻿

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал проект строительства моста самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества стран за все последние десятилетия.