Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 10 ноября 2025Экономика

Между Россией и Северной Кореей построят мост

Между Россией и Северной Кореей построят мост через реку Туманную
Мария Черкасова

Фото: Satellite image / Getty Images

Между Россией и Северной Кореей построят мост через реку Туманную в Приморском крае. Об этом сообщает издание Newsweek.

Река является природной границей между Россией и Северной Кореей. Планируется, что автомобильный мост протянется примерно на пять километров в длину. По последним данным, стройка продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры как с российской, так и с северокорейской стороны.﻿

Эксперт по Северной Корее Фредерик Шпор отметил, что появление автомобильной связи с КНДР поможет России снизить риск включения ее торговых судов в антироссийские санкционные списки.﻿

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал проект строительства моста самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества стран за все последние десятилетия.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    В России поставили памятник вымышленному депутату Наливкину

    Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости