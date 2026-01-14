Реклама

15:59, 14 января 2026

Венесуэла начала отменять меры по сокращению добычи нефти

Reuters: Венесуэльская PDVSA увеличила добычу нефти после ослабления эмбарго США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Государственная энергокомпания Венесуэлы PDVSA постепенно отменяет меры по сокращению добычи нефти в связи с тем, что эмбарго США, введенное в конце прошлого года, ослабевает. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Экспорт сырья из республики в декабре падал почти до нуля, продолжать поставки удавалось только американской компании Chevron со своих совместных с PDVSA предприятий, поскольку у них имелась лицензия Вашингтона.

Из-за этого в наземных резервуарах в Венесуэле и на танкерах застряли миллионы баррелей нефти, и переполнение всех хранилищ заставляло госкомпанию закрывать скважины. В конце ноября объем добычи в стране составлял 1,16 миллиона баррелей в сутки, а на прошлой неделе — уже 880 тысяч.

Однако после ареста силами США в начале января президента Венесуэлы Николаса Мадуро давление Вашингтона на нефтяную отрасль начало ослабевать. Вечером 13 января территориальные воды Венесуэлы свободно покинули два супертанкера с партиями нефти по 1,8 миллиона баррелей на каждом. Предположительно, это первые поставки сырья в рамках соглашения между Каракасом и Вашингтоном на 50 миллионов баррелей.

При этом за последние недели США захватили в международных водах пять судов, подозреваемых в перевозке венесуэльской нефти, и пообещали продолжить такие операции.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Венесуэлы взлетел после доставки Мадуро в США. Основной индекс IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) увеличился на 130 процентов, превысив рекордные 6000 пунктов, на фоне надежд инвесторов на улучшение управления экономикой и частичную отмену санкций.

