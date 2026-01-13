Рынок акций Венесуэлы взлетел после ареста Мадуро

Фондовый рынок Венесуэлы вырос на 130 процентов после захвата Мадуро силами США

После спецоперации США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены фондовый рынок республики взлетел. Индекс IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) увеличился на 130 процентов, превысив рекордные шесть тысяч пунктов, пишет CNBC.

Такая динамика может означать оптимизм инвесторов по поводу улучшения управления экономикой и хотя бы частичную отмену санкций, что позволит привлечь в страну инвестиции и нарастить добычу нефти.

Ситуацией спешат воспользоваться и иностранные игроки, для которых рынок Венесуэлы много лет был непривлекательным местом. В Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже поступила заявка на создание биржевого инвестфонда с привязкой к связанным с Венесуэлой компаниям.

При этом аналитики полагают, что у власти в Венесуэле, скорее всего, останутся те же люди, но они изменят свое поведение. В таком случае США получат доступ к нефтяному сектору на выгодных условиях, что позитивно скажется на экономике страны.

В то же время, напоминается в материале, фондовая биржа в Венесуэле невелика и не слишком доступна для глобальных инвесторов, поэтому даже небольшие события могут привести к значительным колебаниям цен.

Ранее сообщалось, что с начала года индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов, опустившись ниже 2 700 пунктов впервые с начала декабря. Главной проблемой российского фондового рынка называют рост геополитической напряженности, отдаляющей остановку боевых действий на Украине.