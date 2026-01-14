ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР, произошло возгорание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нанесения удара по объекту энергетической инфраструктуры на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

«Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах», — говорится в заявлении.

В сообщении правительства говорится, что восстановительные работы будут организованы после устранения угрозы повторных атак и создания безопасных условий для осмотра поврежденного оборудования.

«Призываем жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности: не приближайтесь к поврежденным объектам и не ведите фото- и видеосъемку мест происшествия», — отмечается в ведомстве.

Ранее ВСУ выпустили по российским регионам десятки беспилотников самолетного типа. Из 39 сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) БПЛА 11 уничтожили над акваторией Азовского моря. Помимо того, ВСУ попытались атаковать Краснодарский край, Крым, Белгородскую, Курскую и Ростовскую области. Над ними уничтожили 28 украинских дронов.