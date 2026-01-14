Реклама

Россия
20:39, 14 января 2026Россия

ВСУ выпустили десятки беспилотников на Россию

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 39 дронов ВСУ над Азовским морем и регионами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам десятки беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Из 39 сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) БПЛА 11 уничтожили над акваторией Азовского моря.

Помимо того, ВСУ попытались атаковать Краснодарский край, Крым, Белгородскую, Курскую и Ростовскую области. Над ними уничтожили 28 украинских дронов.

Ранее стало известно об ударе российского дальнобойного оружия по Украине. В частности, под атаку попали места хранения беспилотников и объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

