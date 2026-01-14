Юбилейный концерт Долиной перенесли на конец года

Запланированный на февраль юбилейный концерт Ларисы Долиной перенесли на ноябрь

Юбилейную шоу-программу певицы Ларисы Долиной под названием «Юбилей в кругу друзей» перенесли на конец 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте большого концертного зала «Октябрьский».

Концерт должен был пройти 25 февраля, но его проведение будет отложено до поздней осени.

«Уважаемые зрители, концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты, приобретенные на февраль, будут действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в объявлении площадки.

Ранее стало известно, что российская певица Лариса Долина улетела на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой в один из лучших отелей ОАЭ на острове Саддият.