Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 14 января 2026Интернет и СМИ

Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ancient_Anteater8573 пожаловался на странное поведение своей девушки, с которой он встречался два года, после отказа в интимной близости. По словам мужчины, в итоге случившееся привело к расставанию.

«У меня была сильная простуда. Я кашлял без остановки несколько дней, болели легкие и совсем не было сил. Я попросил ее не приходить, потому что не хотел, чтобы она заразилась, но она настояла, сказала, что любит меня и ей все равно. В итоге я согласился. Мы смотрели сериал и отдыхали. Она начала меня целовать и попыталась инициировать секс. Я сказал, что не хочу, и в этот момент ее настроение резко изменилось», — написал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Девушка начала кричать бойфренду, что тот ее не любит и не хочет, после чего заподозрила в измене. Затем она сказала, что ей очень нужен секс, и неожиданно попросила автора уговорить его соседа по квартире переспать с ней. Терпение мужчины быстро лопнуло: он посадил девушку в машину, чтобы отвезти домой, однако поездка превратилась в сущий кошмар.

«Она начала кричать. Потом открыла дверь на ходу, после — начала крушить мою машину: отломала солнцезащитный козырек со стороны пассажира и порвала обшивку на потолке. Следом она схватилась за руль, пока мы ехали. Мне пришлось резко затормозить и остановиться. Я думал, она нас обоих убьет. Когда мы наконец добрались до ее дома, я уехал и заблокировал ее везде», — уточнил парень.

На этом его проблемы не закончились. На следующий день его уже бывшая возлюбленная оборвала ему телефон сотнями звонков с неизвестных номеров, а спустя еще сутки заявилась с претензиями к нему домой. Диалог у пары так и не наладился, но теперь автор подумывает получить ордер, запрещающий девушке приближаться к нему.

Ранее другая пользовательница Reddit внезапно начала комплексовать в постели по неожиданной причине. Из-за негативного опыта в прошлом она стесняется получать удовольствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыто содержание 20-го пакета санкций против России

    Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

    Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

    На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

    Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

    В украинском городе прозвучали взрывы

    Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok