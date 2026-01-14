Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником Ancient_Anteater8573 пожаловался на странное поведение своей девушки, с которой он встречался два года, после отказа в интимной близости. По словам мужчины, в итоге случившееся привело к расставанию.

«У меня была сильная простуда. Я кашлял без остановки несколько дней, болели легкие и совсем не было сил. Я попросил ее не приходить, потому что не хотел, чтобы она заразилась, но она настояла, сказала, что любит меня и ей все равно. В итоге я согласился. Мы смотрели сериал и отдыхали. Она начала меня целовать и попыталась инициировать секс. Я сказал, что не хочу, и в этот момент ее настроение резко изменилось», — написал автор.

Девушка начала кричать бойфренду, что тот ее не любит и не хочет, после чего заподозрила в измене. Затем она сказала, что ей очень нужен секс, и неожиданно попросила автора уговорить его соседа по квартире переспать с ней. Терпение мужчины быстро лопнуло: он посадил девушку в машину, чтобы отвезти домой, однако поездка превратилась в сущий кошмар.

«Она начала кричать. Потом открыла дверь на ходу, после — начала крушить мою машину: отломала солнцезащитный козырек со стороны пассажира и порвала обшивку на потолке. Следом она схватилась за руль, пока мы ехали. Мне пришлось резко затормозить и остановиться. Я думал, она нас обоих убьет. Когда мы наконец добрались до ее дома, я уехал и заблокировал ее везде», — уточнил парень.

На этом его проблемы не закончились. На следующий день его уже бывшая возлюбленная оборвала ему телефон сотнями звонков с неизвестных номеров, а спустя еще сутки заявилась с претензиями к нему домой. Диалог у пары так и не наладился, но теперь автор подумывает получить ордер, запрещающий девушке приближаться к нему.

