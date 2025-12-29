Девушка внезапно начала комплексовать в постели по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником Creepy_Ad_3535 пожаловался на проблемы в интимной жизни со своей 25-летней возлюбленной. Он уточнил, что из-за негативного опыта в прошлом его пассия стесняется получать удовольствие.

«Даже спустя пять месяцев отношений она все еще очень сильно переживает, когда мы делаем что-то для ее удовольствия, так как думает, что "заставляет меня" или я просто делаю это, чтобы ей угодить. Никакие разговоры и уверения, что это не так, не помогают. Она также считает, что если у нее бывает больше одного оргазма, то это слишком много, и у нее это вызывает неприятие», — написал автор.

Он попытался заверить свою девушку в том, что ни один парень в мире никогда не пожалуется на частые оргазмы своей избранницы, однако она ему не верит. Другие пользователи посоветовали поговорить об этой проблеме в другой обстановке, а не в постели. В частности, они предложили автору детально описать, почему ему нравятся те или иные практики, а также попытаться докопаться до глубинных причин возникновения негативных эмоций у его возлюбленной.

