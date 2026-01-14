Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 14 января 2026Бывший СССР

Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

Зеленский назвал защиту неба главной задачей нового министра обороны Федорова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны страны Михаилом Федоровым. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — написал он.

По словам Зеленского, планируется провести независимую проверку финансирования сферы обороны. Он отметил, что Федоров должен будет представить пути устранения дефицита оборонного бюджета.

В качестве третьей задачи нового министра Зеленский называет решение проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Boeing впервые за семь лет опередил Airbus по заказам

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Борца с коррупцией приговорили к строгому режиму за взятку в 250 тысяч рублей

    Названы города России с подешевевшей арендой жилья

    Москвич прокатился по улице в собачьей упряжке и попал на видео

    В России оценили идею назначения спецпосланника ЕС для переговоров по теме Украины

    На Украине испугались «дыры» в бюджете из-за планов Урсулы фон дер Ляйен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok