Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

Зеленский назвал защиту неба главной задачей нового министра обороны Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны страны Михаилом Федоровым. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — написал он.

По словам Зеленского, планируется провести независимую проверку финансирования сферы обороны. Он отметил, что Федоров должен будет представить пути устранения дефицита оборонного бюджета.

В качестве третьей задачи нового министра Зеленский называет решение проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине).