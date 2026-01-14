Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

Актриса Здорик: Я прошла через голодный путь страдания ради квартиры в Москве

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик рассказала, что ради покупки квартиры в Москве ей пришлось пройти через «голодный путь страдания». Об этом она заявила журналистам на премьере фильма «Завербованный», ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

24-летняя артистка отметила, что покупка жилья в столице далась ей нелегко. «Я очень долго к этому шла (...). Голодный путь страдания. Холод, голод, было все перед таким важным для меня событием. Еще предстоит поработать — я хочу спокойно делать (ремонт) и для себя делать», — призналась она. Здорик добавила, что, несмотря на наличие дизайнера интерьера, она в силу своей недоверчивости собирается контролировать его работу.

