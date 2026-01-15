Реклама

Экономика
15:49, 15 января 2026Экономика

Амбициозный экономический план Трампа провалился

Bloomberg: Производственный сектор США пережил резкий спад вместо возрождения
Кирилл Луцюк

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Производственный сектор США столкнулся в 2025 году с резким спадом вместо возрождения, которое пообещал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство привело данные бюро статистики труда, согласно которым американские производители сократили 63 тысячи рабочих мест. Индекс производственной активности падал десять месяцев подряд, так как объемы новых заказов были очень небольшими, а издержки вышли на исторически высокий уровень. Иными словами, обрабатывающая промышленность США в лучшем случае переживает стагнацию и очень далека возрождения.

Причиной такого положения дел автор статьи назвал высокую зависимость современного американского производства от международной торговли. Исследование Национальной ассоциации производителей показало, что 91 процент производителей используют импорт для выпуска продукции в США. Эти комплектующие составляют около половины всех товаров, импортируемых в Соединенные Штаты ежегодно.

Что касается пошлин Трампа, то они создали множество проблем для американской промышленности. Очень сильно выросли цены на сталь, алюминий и медь. Лишь 84 процента потребностей производителей удается обеспечивать местным сырьем.

«Тарифы привели к тому, что отечественные производители платят значительно больше, чем их зарубежные конкуренты за те же самые ресурсы. Это делает американские инвестиции менее привлекательными, а американские товары оказывается сложнее продавать как внутри страны, так и за рубежом», — констатировало агентство.

Ранее Трамп установил очередную пошлину. В этот раз на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства.

