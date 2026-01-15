Анестезиолог раскрыл правду о наркозе для людей с конкретным цветом волос

Работающий анестезиологом пользователь Reddit с ником Apollo2068 прокомментировал легенду о том, что людям с конкретным цветом волос требуется большая доза препаратов для погружения в наркоз. Он раскрыл правду о том, как анестезия действует на рыжих.

«Часто люди с рыжими волосами действительно обладают большей устойчивостью к опиоидным препаратам и нуждаются в более высокой дозировке. На практике она все равно подбирается индивидуально, поэтому с клинической точки зрения это менее проблематично, чем кажется на бумаге», — написал автор.

Он добавил, что некоторые рыжие люди также могут быстрее очнуться после наркоза, однако чемпионами по этому критерию можно считать «хронических алкоголиков, которые просыпаются быстрее всех». По словам автора, достаточно высокая толерантность к используемым для погружения в наркоз препаратам также отмечается у людей, злоупотребляющих психоактивными — в том числе наркотическими — веществами.

