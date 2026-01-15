Реклама

07:30, 15 января 2026
Интернет и СМИ

Анестезиолог раскрыл правду о наркозе для людей с конкретным цветом волос

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Работающий анестезиологом пользователь Reddit с ником Apollo2068 прокомментировал легенду о том, что людям с конкретным цветом волос требуется большая доза препаратов для погружения в наркоз. Он раскрыл правду о том, как анестезия действует на рыжих.

«Часто люди с рыжими волосами действительно обладают большей устойчивостью к опиоидным препаратам и нуждаются в более высокой дозировке. На практике она все равно подбирается индивидуально, поэтому с клинической точки зрения это менее проблематично, чем кажется на бумаге», — написал автор.

Он добавил, что некоторые рыжие люди также могут быстрее очнуться после наркоза, однако чемпионами по этому критерию можно считать «хронических алкоголиков, которые просыпаются быстрее всех». По словам автора, достаточно высокая толерантность к используемым для погружения в наркоз препаратам также отмечается у людей, злоупотребляющих психоактивными — в том числе наркотическими — веществами.

Ранее был назван наиболее подверженный раку из-за солнца тип людей. По словам врача-онколога Андрея Пылева, речь идет об обладателях светлого типа кожи с большим количеством родинок, и в первую очередь это касается людей с рыжими волосами.

