Специалист Минздрава назвал один из самых агрессивных видов рака

Врач Яблонский назвал рак легкого одним из самых агрессивных видов онкологии

Рак легкого считается одним из самых агрессивных видов онкозаболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

По его словам, без должного лечения выживаемость у пациентов даже на первой стадии составляет всего около 16 месяцев. На раке легкого сосредоточено пристальное внимание врачей, так как, по официальным данным, 43 процента новых случаев выявляется на четвертой стадии, добавил специалист Минздрава.

Прежде всего это связано с анатомической особенностью легких — они не имеют чувствительных нервных окончаний, поэтому заболевание долгое время может протекать бессимптомно. Пациенты часто объясняют первые симптомы, такие как кашель и усталость, простудой или возрастом Петр Яблонский главный торакальный хирург Минздрава России

По словам Яблонского, раньше врачи полагали, что флюорография и диспансеризация пациентов могут помочь в ранней диагностике рака, однако эти способы существенных результатов не дали.

«Доказательные исследования показывают, что флюорография не подходит для ранней диагностики рака легкого и абсолютно непригодна в качестве скринингового метода. Скрининг — это метод, снижающий смертность. Именно поэтому мы сейчас выступаем за внедрение скрининга с помощью низкодозной компьютерной томографии, ее эффективность уже доказана», — подчеркнул специалист Минздрава.

