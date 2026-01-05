В России появится экспресс-тест для выявления рака

Текутьева: В России в течение двух лет появится тест-система для выявления рака

В России будет разработана уникальная тест-система, которая поможет быстро определять наличие онкологических заболеваний. Об этом рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева, передает ТАСС.

По ее словам, лаборатории организации работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Специалисты нашли уникальные морские микроорганизмы, которые отлично применимы для быстрой диагностики рака.

В настоящее время проходят доклинические испытания. Их ученые хотят завершить в течение двух лет. Как отметила Текутьева, исследователи уже разработали технологию синтеза данных ферментов в биореакторах. «На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы», — добавила директор инженерной школы.

