Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:59, 5 января 2026Наука и техника

В России появится экспресс-тест для выявления рака

Текутьева: В России в течение двух лет появится тест-система для выявления рака
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В России будет разработана уникальная тест-система, которая поможет быстро определять наличие онкологических заболеваний. Об этом рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева, передает ТАСС.

По ее словам, лаборатории организации работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Специалисты нашли уникальные морские микроорганизмы, которые отлично применимы для быстрой диагностики рака.

В настоящее время проходят доклинические испытания. Их ученые хотят завершить в течение двух лет. Как отметила Текутьева, исследователи уже разработали технологию синтеза данных ферментов в биореакторах. «На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы», — добавила директор инженерной школы.

Ранее старший клинический консультант The Independent Pharmacy Дональд Грант назвал «безобидный» симптом рака. По его словам, описываемое состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.

Между тем, британские врачи озвучили неочевидный симптом, который может указывать на смертельно опасные болезни. Специалисты отметили, что тревожным сигналом может быть высокая ночная потливость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву

    Раскрыты новые подробности теракта против генерала Кириллова

    Россиянам назвали профессии с ростом зарплат в 2026 году

    Трамп высказался о гениальности Маска

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России появится экспресс-тест для выявления рака

    Названа причина пробки из автобусов с российскими туристами на границе с Китаем

    ВС России продвинулись на границе Курской и Сумской областей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok