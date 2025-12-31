Реклама

Наука и техника
23:04, 31 декабря 2025
Наука и техника

Врач назвал «безобидный» симптом рака

Sun: Вздутие живота может быть признаком рака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Часто встречающееся в ходе новогодних праздников вздутие живота может быть признаком тяжелых заболеваний, включая рак. «Безобидный» симптом назвал старший клинический консультант The Independent Pharmacy Дональд Грант, передает The Sun.

«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — сказал он.

По его словам, вздутие может указывать на дивертикулит или болезнь Крона. При этом данное состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.

Ранее британские врачи назвали неочевидный симптом смертельно опасных болезней, прячущийся в утренних простынях. «Если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу», — уточнили врачи.

