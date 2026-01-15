Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 15 января 2026Россия

Озвучена реакция участников СВО на возможное снятие с должности генерала Ахмедова

Участвующие в СВО офицеры обрадовались возможному отстранению генерала Ахмедова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ministry of Economic Development of the Republic of Dagestan / Wikimedia

Участвующие в специальной военной операции (СВО) российские офицеры обрадовались возможному отстранению генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Эту реакцию бойцов спецоперации «Царьграду» озвучил неназванный по имени бывший командир штурмовиков частной военной компании «Вагнер».

По словам собеседника издания отношение участников СВО к Ахмедову было крайне негативным, и его снятию с должности аплодировали.

«Знаю ребят-офицеров, кто служил под его началом. Мягко скажем, очень плохо к нему относятся, все рукоплещут», — заявил он.

Об отставке Ахмедова 13 января сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, которые напомнил, что это уже вторая отставка офицера за два года. В мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией. Кроме того, в ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России обвинили Ахмедова в потерях под Угледаром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Названа главная причина падения добычи нефти в России

    Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

    Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

    Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме в Новокузнецке

    Москвичам спрогнозировали погоду в феврале и марте

    Названа идеальная частота секса для психического здоровья

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok