Озвучена реакция участников СВО на возможное снятие с должности генерала Ахмедова

Участвующие в СВО офицеры обрадовались возможному отстранению генерала Ахмедова

Участвующие в специальной военной операции (СВО) российские офицеры обрадовались возможному отстранению генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Эту реакцию бойцов спецоперации «Царьграду» озвучил неназванный по имени бывший командир штурмовиков частной военной компании «Вагнер».

По словам собеседника издания отношение участников СВО к Ахмедову было крайне негативным, и его снятию с должности аплодировали.

«Знаю ребят-офицеров, кто служил под его началом. Мягко скажем, очень плохо к нему относятся, все рукоплещут», — заявил он.

Об отставке Ахмедова 13 января сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, которые напомнил, что это уже вторая отставка офицера за два года. В мае 2024 года генерал-лейтенанта сняли с должности командующего 20-й армией. Кроме того, в ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России обвинили Ахмедова в потерях под Угледаром.