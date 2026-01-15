Реклама

04:06, 15 января 2026

Экс-премьер Украины заявил о подкупе голосов в Раде

Экс-премьер Украины Азаров заявил о колоссальной тяге депутатов Рады к деньгам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Natalia Shatokhina / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады не перестанут брать деньги за голосование даже после истории с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские депутаты будут брать взятки хитро и более осторожно.

«Понимаете, тяга к деньгам у так называемых депутатов Верховной Рады, которых набрали по объявлению на заборе, колоссальная», — указал Азаров.

Ранее сообщалось, что руководителя одной из депутатских фракций Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

