В США иранских чиновников сравнили с «бегущими с корабля крысами»

Министр финансов США Бессент сравнил вывод средств из Ирана с бегством крыс

Американские власти наблюдают за тем, как иранские чиновники, подобно «крысам, покидающим корабль», выводят капитал из страны на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов. Об этом в интервью Newsmax заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся руководством Ирана», — сказал министр.

По словам главы американского Минфина, средства поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и США отслеживают движение этих средств, «будь то через банковскую систему, или цифровые активы».

При этом Бессент подчеркнул, что иранским чиновникам не удастся сохранить деньги.

Ранее посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил о послании президента США Дональда Трампа, который проинформировал Иран об отсутствии планов нападать на страну, несмотря на его критику вокруг протестов.