15:51, 15 января 2026

Трамп передал Ирану послание о возможной атаке

Посол Могадам: Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну, несмотря на его критику вокруг протестов. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, передает издание Dawn.

«Посол Ирана также сообщил, что около часа ночи он получил информацию о том, что Трамп не хочет войны и просит Иран не нападать на интересы США в регионе», — отмечается в материале издания.

Магадам добавил, что граждане Ирана имеют право на протесты, однако они были раздуты из-за их подачи в западных СМИ. По его словам. власти Исламской Республики ведут переговоры с местным населением и пытаются прийти к компромиссу.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. При этом советники не смогли гарантировать американскому лидеру, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США. Кроме того, американские чиновники опасаются, что у Соединенных Штатов может не оказаться достаточно ресурсов на Ближнем Востоке, необходимых для защиты от возможного ответного удара.

