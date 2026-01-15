Трамп передал Ирану послание о возможной атаке

Президент США Дональд Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну, несмотря на его критику вокруг протестов. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, передает издание Dawn.
«Посол Ирана также сообщил, что около часа ночи он получил информацию о том, что Трамп не хочет войны и просит Иран не нападать на интересы США в регионе», — отмечается в материале издания.
Магадам добавил, что граждане Ирана имеют право на протесты, однако они были раздуты из-за их подачи в западных СМИ. По его словам. власти Исламской Республики ведут переговоры с местным населением и пытаются прийти к компромиссу.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. При этом советники не смогли гарантировать американскому лидеру, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США. Кроме того, американские чиновники опасаются, что у Соединенных Штатов может не оказаться достаточно ресурсов на Ближнем Востоке, необходимых для защиты от возможного ответного удара.