Трамп передал Ирану послание о возможной атаке

Посол Могадам: Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну

Президент США Дональд Трамп проинформировал Иран, что он не планирует атаку на страну, несмотря на его критику вокруг протестов. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, передает издание Dawn.

«Посол Ирана также сообщил, что около часа ночи он получил информацию о том, что Трамп не хочет войны и просит Иран не нападать на интересы США в регионе», — отмечается в материале издания.

Магадам добавил, что граждане Ирана имеют право на протесты, однако они были раздуты из-за их подачи в западных СМИ. По его словам. власти Исламской Республики ведут переговоры с местным населением и пытаются прийти к компромиссу.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. При этом советники не смогли гарантировать американскому лидеру, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США. Кроме того, американские чиновники опасаются, что у Соединенных Штатов может не оказаться достаточно ресурсов на Ближнем Востоке, необходимых для защиты от возможного ответного удара.