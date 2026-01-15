Реклама

Россия
03:35, 15 января 2026

Еще один российский регион оказался под ударом ВСУ

Губернатор Бочаров: ВСУ атаковали Волгоградскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 15 января оказалась Волгоградская область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит местная администрация.

Как стало известно, целями атаки стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Системы противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты, которые пытаются нанести удар. «На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — поделился Бочаров.

Вечером 14 января Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Таганрогом. По предварительным данным, по городу также пытались нанести удар беспилотники ВСУ.

