Над российским регионом прогремело несколько взрывов

Shot: Несколько взрывов раздалось над Таганрогом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, в небе над городом раздалось несколько взрывов — местные жители сообщают, что слышали примерно три-четыре громких звука около 22:50. «Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны, сбивая дроны противника на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нанесения удара по объекту энергетической инфраструктуры на территории Луганской народной республики.