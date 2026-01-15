Реклама

Россия
23:34, 14 января 2026Россия

Над российским регионом прогремело несколько взрывов

Shot: Несколько взрывов раздалось над Таганрогом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, в небе над городом раздалось несколько взрывов — местные жители сообщают, что слышали примерно три-четыре громких звука около 22:50. «Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны, сбивая дроны противника на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нанесения удара по объекту энергетической инфраструктуры на территории Луганской народной республики.

