Хакер опроверг взлом мессенджера MAX

Хакеры: Сообщения о взломе мессенджера MAX являются фейком

Анонимный хакер, ранее заявивший о взломе мессенджера MAX, сообщил, что распространенная им информация не соответствует действительности и утечки базы данных не было. Об этом он написал в новом посте на одном из форумов в даркнете. Подлинность публикации также подтвердили в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

В сообщении хакер признал ошибочность своих прежних утверждений и отметил, что проведенное дополнительное расследование не выявило каких-либо критических уязвимостей в системе.

«Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Крупномасштабного взлома не было. Я продолжаю следить за развитием событий в мессенджере Max с уважением и интересом», — написал он.

Позднее аноним добавил, что был удивлен масштабной реакцией Telegram-каналов, распространивших информацию о взломе. По его словам, часть исходного сообщения, где упоминалось удаленное выполнение кода — уязвимость, позволяющая запускать произвольные команды на целевой системе без физического доступа, — «должна была стать очевидным признаком фейка».

14 января в ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы полном взломе MAX и утечке данных более чем 15 миллионов пользователей. В пресс-службе мессенджера эти сведения опровергли, заявив, что сообщения не соответствуют действительности и утечки данных не зафиксировано.