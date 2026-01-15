Реклама

В MAX прокомментировали информацию о взломе нацмессенджера

ВMAX назвали фейком анонимные данные о взломе национального мессенджера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Данные от анонимного источника о якобы взломе национального мессенджера MAX не являются достоверными. Об этом заявили в пресс-службе платформы, пишет ТАСС.

«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты центра безопасности MAX проверили сообщение. Они объяснили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon. По их словам, все данные хранятся только на российских серверах. Кроме того, MAX не использует метод хэширования паролей Bcrypt. Как указали эксперты, анализ логов не выявил подозрительной активности, а также обращений в программу BugBounty Max по данному вопросу нет.

Специалисты подчеркнули, что информация о пользователях надежно защищена. «MAX не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее», — прокомментировали они. Также в MAX нет username и "уровней аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням".

Ранее сообщалось, что количество ежедневных пользователей MAX составило 46,4 миллиона человек.

