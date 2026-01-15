Концерты Долиной оказались под угрозой срыва

Mash: Концерты Ларисы Долиной в российских городах оказались под угрозой срыва

Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва из-за низких продаж билетов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что на выступления продано меньше 10 процентов билетов. В Обнинске, где концерт запланирован на 8 марта, реализованы всего 66 билетов из 700. На концертной площадке в Брянске занято около 70 из 800 мест.

По данным Mash, организаторы примут решение об отмене шоу через несколько недель. Отмечается, что до скандала с продажей квартиры Долина собирала полные залы в российских городах, однако поведение певицы сказалось на ее востребованности среди зрителей.

Ранее юбилейный концерт Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября. Директор певицы объяснил это изменениями в планах гастролей артистки.