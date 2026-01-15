Реклама

14:25, 15 января 2026

Кота отправили в СИЗО из-за найденного в российском городе мужчины с пакетом на голове

В Екатеринбурге жителя по фамилии Кот взяли под стражу за убийство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Кировский районный суд Екатеринбурга взял под стражу местного жителя Сергея Кота по делу о расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей до 12 марта.

По версии следствия, он расправился с товарищем, которого нашли без признаков жизни с пакетом на голове.

Как сообщалось, после задержания Кот признался в преступлении. По его словам, во время застолья он поссорился со знакомым, после чего ударил его несколько раз по голове, а потом вывез в лес и засыпал строительным мусором.

