Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 15 января 2026Россия

Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

Mash: Крещенские купания отменили в Белгородской и Брянской областях из-за БПЛА
Майя Назарова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как стало известно Telegram-каналу Mash, точно нельзя будет окунуться в приграничных районах Белгородской и Брянской областей и в самом Брянске.

По сведениям издания, под запретом купания на Крещение и в Курской области, а также в Лискинском районе Воронежской области.

Власти Калужской и Тверской области еще думают над целесообразностью крещенских купаний. Как выяснил Mash, представители администраций пытаются все организовать так, чтобы было безопасно.

В Тульской области нет формальных запретов на купание, однако окунаться можно только в официальных местах.

Каждый год православные верующие отмечают Крещение Господне — день, который связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Как и Пасха, оно является одним из древнейших христианских праздников.

Праздник относится к непреходящим, то есть имеет фиксированную дату — 19 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok