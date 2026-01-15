Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

Mash: Крещенские купания отменили в Белгородской и Брянской областях из-за БПЛА

Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как стало известно Telegram-каналу Mash, точно нельзя будет окунуться в приграничных районах Белгородской и Брянской областей и в самом Брянске.

По сведениям издания, под запретом купания на Крещение и в Курской области, а также в Лискинском районе Воронежской области.

Власти Калужской и Тверской области еще думают над целесообразностью крещенских купаний. Как выяснил Mash, представители администраций пытаются все организовать так, чтобы было безопасно.

В Тульской области нет формальных запретов на купание, однако окунаться можно только в официальных местах.

Каждый год православные верующие отмечают Крещение Господне — день, который связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Как и Пасха, оно является одним из древнейших христианских праздников.

Праздник относится к непреходящим, то есть имеет фиксированную дату — 19 января.