10:14, 15 января 2026

Ксения Собчак в откровенном корсете снялась на концерте Леонтьева

Ксения Собчак в откровенном корсете станцевала на концерте Валерия Леонтьева
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская журналистка Ксения Собчак в откровенном наряде посетила концерт Валерия Леонтьева в Таиланде. Ролик с мероприятия появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость станцевала у сцены, на которой артист исполнял песню «Дельтаплан». Собчак снялась в полупрозрачном корсете с глубоким декольте и золотистой юбке длины макси. Из украшений она выбрала колье в виде змеи, массивные браслеты и круглые серьги.

«Это было незабываемо и только для нас до официального концерта», — подписала публикацию журналистка.

В декабре Ксения Собчак в откровенном виде пришла на шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики» и пошутила про «голые» наряды на вечеринке инфлюэнсерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в 2023 году.

