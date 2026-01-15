Реклама

02:00, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

Раскрыт масштаб заболеваемости раком легкого в России

Профессор Яблонский: В России выявляют около 59 тысяч случаев рака легкого в год
Наталья Гранина
Марк Леонов
Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Каждый год в России выявляют почти 60 тысяч новых случаев рака легкого. Об этом, описывая масштабы заболеваемости, в беседе с «Лентой.ру» заявил главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

Официально в России регистрируется около 59 тысяч новых случаев в год. И я думаю, что эта цифра совпадает с истинными показателями, потому что за последние 20 лет абсолютное число случаев колебалось в пределах от 56 до 62 тысяч — это статистическая погрешность

Петр Яблонскийглавный торакальный хирург Минздрава России

Специалист Минздрава назвал рак легкого одним из самых агрессивных. Согласно официальным данным, 43 процента случаев этого вида рака врачи выявляют уже на последней четвертой стадии, указал он. Яблонский считает, что, если бы врачи для выявления рака легкого пользовались не только флюорографией, но и низкодозным КТ-скринингом, это позволило бы им находить заболевание чаще и на более ранних стадиях.

«Мы ратуем за низкодозную КТ, которая помогает выявлять самые начальные формы опухоли, радикальное лечение которой — хирургическая операция — чаще всего дает надежду на выздоровление», — заявил он.

Ранее врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов заявлял, что риск рака легких у некоторых людей в несколько раз выше обычных показателей. К группе риска, по его словам, относятся курильщики, а также люди хронической обструктивной болезнью легких, которая повышает риск рака в четыре раза и с интерстициальными заболеваниями легких, которые могут повысить риск онкологии в 3,5-7,5 раза.

