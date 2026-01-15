Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 15 января 2026Бывший СССР

Медведев обвинил Зеленского в «зачистке конкурентов» и предрек «кровавый майдан»

Медведев: Зеленский устраняет конкурентов, что может привести к госперевороту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский устраняет политических конкурентов, что может привести к очередному госперевороту в республике. Об этом в мессенджере Max рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов», — написал российский политик.

Медведев, комментируя обвинения украинских властей в адрес Юлии Тимошенко после ее возвращения в политику, подчеркнул, что подобные действия Киева всегда приводили к тяжелым последствиям для народа.

«Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны», — подчеркнул он.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина коррумпирована на всех уровнях власти, начиная с Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно переехать и сколько за это заплатят

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео

    Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok