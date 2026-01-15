Медведев: Зеленский устраняет конкурентов, что может привести к госперевороту

Президент Украины Владимир Зеленский устраняет политических конкурентов, что может привести к очередному госперевороту в республике. Об этом в мессенджере Max рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов», — написал российский политик.

Медведев, комментируя обвинения украинских властей в адрес Юлии Тимошенко после ее возвращения в политику, подчеркнул, что подобные действия Киева всегда приводили к тяжелым последствиям для народа.

«Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны», — подчеркнул он.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина коррумпирована на всех уровнях власти, начиная с Зеленского.