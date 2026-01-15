Тимошенко: Украина коррумпирована на всех уровнях власти, начиная с Зеленского

Украина коррумпирована на всех уровнях власти, начиная с президента страны Владимира Зеленского. Украинского лидера в коррупции с трибуны Верховной Рады обвинила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы [страны] до последнего чиновника», — заявила парламентарий.

Она объявила, что ее фракция начинает борьбу с коррупцией по всей стране.

Ранее Тимошенко отказалась комментировать опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записи, на которых неназванная руководитель парламентской фракции пытается купить голоса народных депутатов. Парламентарий заявила, что намерена доказать в суде беспочвенность выдвинутых против нее обвинений в коррупции.