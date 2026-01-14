Реклама

15:06, 14 января 2026

Тимошенко прокомментировала изобличающие ее пленки НАБУ

Тимошенко открестилась от изобличающих пленок НАБУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко открестилась от пленок Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), на которых она якобы предлагает депутатам деньги за голосование. Соответствующий пост парламентарий опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Официально заявляю, что опубликованные [НАБУ] аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отрицаю все обвинения», — говорится в заявлении.

Депутат добавила, что намерена доказать в суде беспочвенность выдвинутых против нее обвинений в коррупции.

НАБУ опубликовало записи попытки подкупа неназванного депутата Рады в среду, 14 января. На пленках собеседник с женским голосом, который приписывают Тимошенко, предлагает 10 тысяч долларов за покупку голосов по конкретным законопроектам.

