Бывший СССР
14:24, 14 января 2026Бывший СССР

Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Рады на русском языке

Тимошенко вела переговоры о подкупе нардепов на русском языке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Eva Manez / Reuters

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Верховной Рады на русском языке. Об этом стало известно из видео с записью разговора, опубликованного украинским изданием «Страна.ua» в Telegram.

«То есть мы платим десять [тысяч долларов] за две сессии, платим предоплатой за две сессии», — сказала она.

На опубликованной записи слышно, что диалог ведется на русском языке.

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.

    Обсудить
