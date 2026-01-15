Рынок российской микроэлектроники упал на четверть

АРПЭ: Рынок российских электронных компонентов упал на четверть в 2025 году

По итогам 2025 года рынок электронных компонентов российского производства (чипы, пассивная электроника) сократился на четверть по сравнению с предыдущим годом, до 288 миллиардов рублей, а доля отечественной продукции упала до 26 процентов (74,9 миллиарда). Об этом со ссылкой на данные Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) пишет Cnews.

Глава организации Иван Покровский отметил, что выпуск отечественных компонентов падает второй год подряд. По его словам, основной спрос на них создают предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а их доля на гражданских рынках «пренебрежительно мала».

Полупроводниковые компоненты заняли 53 процента рынка, на пассивные и электромеханические приходится 35 процентов. Остальные 12 процентов — это встраиваемые модули и другие группы компонентов.

По данным АРПЭ, российский рынок вернулся к показателям 2021-2022 годов. Как указал Покровский, к негативной динамике привело сокращение инвестиционных программ у заказчиков, дефицит бюджетов разных уровней, сокращение финансирования государственных заказов и неопределенность перспектив.

Между тем, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Николай Белецкий утверждает, что рынок электронных компонентов в России вырос на 10 процентов, превысив 400 миллиардов рублей. Объяснения принципиального расхождения оценок разных экспертов в материале не приводится.

Ранее гендиректор НИИМЭ Александр Кравцов назвал Россию одним из мировых лидеров в выпуске чипов после того, как НИИМЭ и НИИТМ создали установки для производства интегральных микросхем по топологическим нормам 65 нанометров на пластинах диаметром 200 и 300 миллиметров. Такие микросхемы считались передовыми 20 лет назад, сейчас ведущие компании выпускают чипы по технологии 2 нанометра.