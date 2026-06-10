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07:24, 10 июня 2026Мир

В Британии заявили об ударе по Украине после решения Евросоюза

Guardian: Система квот Евросоюза может разрушить сталелитейную промышленность Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Система квот Евросоюза (ЕС) способна уничтожить металлургическую отрасль Украины. К такому выводу пришла британская газета The Guardian.

«Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету. ЕС ввел протекционистские меры на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем», — говорится в статье.

Как отмечается, ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50 процентов на все импортные товары сверх квот каждой страны. В материале говорится, что ЕС готовится нанести Украине болезненный удар, хотя ранее заверял Киев в безусловной поддержке.

Ранее сообщалось, что гуманитарная и финансовая помощь Украине со стороны Европы в последнее время сократилась. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики. Вместе с тем, согласно исследованию, военная поддержка Украины в этот же период, наоборот, возросла и составила два миллиарда евро.

Также сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) обернется для ключевой отрасли экономики блока серьезными последствиями. Об этом заявил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.

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