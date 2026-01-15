Москву похвалили за уборку снега

Транспортный эксперт Криушин: Москву хорошо убрали после аномального снегопада

Коммунальные службы помогли избежать транспортного коллапса, который мог наступить из-за аномального снегопада, накрывшего Москву. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Павел Криушин.

Москва столкнулась с аномальными осадками, которых, по разным оценкам, не было от 50 до 70 лет. С начала года на улицах столицы выпало порядка 60-65 сантиметров снега.

Эксперт напомнил: согласно регламенту, при выпадении 50 сантиметров снега срок уборки составляет 12 суток после окончания снегопада. При этом на каждые дополнительные 5 сантиметров снега добавляются плюс одни сутки.

В столице была оперативно очищена проезжая часть, а также внутриквартальные дороги, пространства рядом с социальными объектами, станциями метро и МЦД. Работы по уборке дворов и автомобильных парковок продолжаются.

Ранее в Москве горожане спасли робота-доставщика, не сумевшего самостоятельно выбраться из снега. Инцидент попал на видео.