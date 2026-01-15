Реклама

Экономика
11:56, 15 января 2026Экономика

Разработчиков российского аналога виагры уличили в обмане и растрате бюджета

Платон Щукин
Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom  

Разрабатывающий российское лекарство от импотенции «Мускулив» Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России растратил государственные средства, но так и не добился результата, а в процессе работы нарушал условия, на которых предоставлялось финансирование. К такому выводу по итогам проверки проекта пришли аудиторы Счетной палаты.

Доклад о неэффективном использовании денег направлен президенту РФ и в Генпрокуратуру. Общие расходы на проект с 2017 по 2025 год превысили 2,4 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше первоначальной сметы. Из федерального бюджета на создание отечественного аналога виагры был выделен миллиард рублей.

Препарат хотели производить на основе мускуса кабарги в лаборатории, расположенной в Московской области, а разводить животных — в питомнике в Горно-Алтайске. Ввести объекты в эксплуатацию должны были еще в 2020 году, но питомник заработал только в 2024-м, а лаборатория не построена до сих пор, технически она готова на 74 процента.

Ключевой целью работы было обозначено создание замкнутого цикла производства, но в действительности сырье закупали на рынке у третьих лиц, а не в питомнике. Кроме того, клинические исследования проводились не в федеральных центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а в частных центрах.

В перспективе право на регистрацию и производство препарата хотят передать АО «Брынцалов-А», несмотря на понесенные государством расходы. Счетная палата предлагает главе ФМБА в период до 30 апреля 2026 года рассмотреть возможность выпуска препарата своими силами.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что употребление виагры снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

