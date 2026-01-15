На Украине оценили новые назначения словами «от этого ни света, ни тепла не появится»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на заседании украинского парламента оценил новое назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром энергетики.

«То, что вы переводите Шмыгаля туда-сюда в очередной раз — это, конечно, классно. Но от этого ни тепла, ни света не появится», — подчеркнул нардеп.

14 января со второй попытки Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром энергетики.

