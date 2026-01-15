Дипломат Кушаи: Фон дер Ляйен уйдет с поста, когда европейцы проснутся

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уйдет с поста, когда европейцы «проснутся» и захотят смены власти. Об этом заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи на платформе YouTube.

По словам Кушаи, европейская элита во главе с фон дер Ляйен «просто не способна» подстроиться под новые мировые процессы. Дипломат добавил, что она также не имеет реального представления о происходящем и «не понимает, что происходит».

«Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс», — подчеркнул Кушаи.

Ранее стало известно, что альянс в Европарламенте под названием «Патриоты за Европу» готовится вынести очередной вотум недоверия фон дер Ляйен.