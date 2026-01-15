Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 15 января 2026Мир

На Западе назвали условие ухода фон дер Ляйен

Дипломат Кушаи: Фон дер Ляйен уйдет с поста, когда европейцы проснутся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уйдет с поста, когда европейцы «проснутся» и захотят смены власти. Об этом заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи на платформе YouTube.

По словам Кушаи, европейская элита во главе с фон дер Ляйен «просто не способна» подстроиться под новые мировые процессы. Дипломат добавил, что она также не имеет реального представления о происходящем и «не понимает, что происходит».

«Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс», — подчеркнул Кушаи.

Ранее стало известно, что альянс в Европарламенте под названием «Патриоты за Европу» готовится вынести очередной вотум недоверия фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok