Мир
10:29, 14 января 2026

Фон дер Ляйен вновь захотели вынести вотум недоверия

Politico: В ЕП готовятся вынести новый вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Альянс в Европейском парламенте (ЕП) под названием «Патриоты за Европу» готовится вынести очередной вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен сталкивается с четвертым предложением вотума недоверия: "Патриоты за Европу" в среду внесут на рассмотрение новую резолюцию о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии», — заявили журналу два европейских чиновника.

Авторы материала указали, что подобная инициатива является уже четвертой за последние семь месяцев. По данным источников, обсуждение резолюции, вероятнее всего, будет включено в повестку пленарного заседания ЕС уже на следующей неделе, с предварительными дебатами 19 января и голосованием 22 января.

9 октября Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии фон дер Ляйен. Как отмечает Politico, председателя ЕК пытаются сместить по разным причинам. В частности, «Патриоты за Европу» обвиняют ее в отсутствии прозрачности и отчетности, а также в заключении торговых сделок с США и странами Латинской Америки.

