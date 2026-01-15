Реклама

10:24, 15 января 2026

На Западе указали на тревожное для Европы заявление Трампа по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Новое заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера Владимира Зеленского виновным в отсутствии мирной сделки между Москвой и Киевом, может встревожить Европу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Комментарии агентству Reuters также могут вызвать беспокойство у европейских союзников, опасающихся, что Трамп в своем стремлении сгладить ряд ключевых спорных моментов, остающихся в переговорах, будет навязывать Украине жесткие уступки», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что слова президента США о Зеленском контрастируют с его предыдущими заявлениями, в которых он выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине.

Ранее Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако в Киеве по-прежнему не готовы заключить соглашение.

