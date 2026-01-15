Реклама

13:56, 15 января 2026Россия

Стало известно о насилии в семье найденного без признаков жизни экс-замглавы Минтруда

Семья вдовы экс-замглавы Минтруда Скляра обвинила его в избиении супруги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Найденный без признаков жизни экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр мог избивать новую супругу, А. В этом Скляра обвинила ее семья, сообщение приводит Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, в семье регулярно были скандалы и конфликты, и Скляр якобы при жизни поднимал руку на новую жену даже когда та была беременна. Утверждается, что экс-чиновник вымещал на жене злость и продолжил совершать насилие и после родов. Женщина якобы не выдержала избиений, съехала от мужа и находится с родственниками.

Ранее сообщалось, что вдова Скляра осталась единственным руководителем основанной им компании.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома в поселении Филимонковское, стало известно днем 15 января. Перед смертью чиновник жаловался бывшей коллеге на жену.

