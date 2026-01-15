Бывшего замминистра нашли мертвым в частном доме в Москве

Shot: Бывший замглавы Минтруда Скляр найден мертвым в Москве

В Новой Москве в частном доме поселения Филимонковское нашли мертвым бывшего замминистра труда России Алексея Скляра. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 50-летний экс-замглавы Минтруда мог покончить с собой. Тело бывшего чиновника нашли у порога дома, куда приехали спасатели. При этом входная дверь была открыта. Сейчас в деле разбираются следователи.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра с поста замглавы Минтруда в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост, занятый в 2018 году, по собственному желанию. В качестве замминистра он отвечал за вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

В июле в Ленобласти нашли мертвым вице-губернатора региона Игоря Петрова. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Следов взлома и борьбы эксперты не обнаружили. Согласно одной из версий, чиновник получил ранение случайно во время чистки оружия.