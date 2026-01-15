Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра труда

Shot: Экс-замминистра Скляр назначил жену на пост гендиректора своей компании

Экс-замминистра труда России Алексей Скляр назначил новую жену на пост генерального директора компании, которую основал после ухода с госслужбы. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным канала, единственным руководителем и бенефициаром компании была новая супруга Скляра. В 2024 году выручка предприятия составила более 5 миллионов рублей.

Речь идет о фирме, которая занимается разработкой программного обеспечения. Скляр говорил, что придуманная компанией платформа будет заниматься созданием решений, не имеющих аналогов на рынке.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома в поселении Филимонковское, стало известно днем 15 января. Перед смертью чиновник жаловался бывшей коллеге на жену. Сообщалось, что Скляр недавно женился во второй раз, но после ухода из правительства у бывшего чиновника возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье якобы начались ссоры.

