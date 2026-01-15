Реклама

Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

Кадр: TAdviser / YouTube

Перед смертью экс-замминистра труда России Алексей Скляр жаловался бывшей коллеге на жену. Об этом пишет Shot в Telegram.

Изданию стало известно содержание сообщения, присланного бывшим замглавы Минтруда знакомой. В нем он упомянул супругу, а также предупредил чиновницу, что на момент прочтения его уже не будет в живых.

Ранее сообщалось, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома в поселении Филимонковское Новой Москвы. Входная дверь была открыта. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или здоровьем экс-замминистра.

Скляра назначили замглавы Минтруда в 2018 году. В качестве замминистра он отвечал за вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил чиновника в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, Скляр покинул пост по собственному желанию.

