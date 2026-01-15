Покончивший с собой экс-замминистра Скляр недавно женился во второй раз

Покончивший с собой экс-замминистра труда Алексей Скляр недавно женился во второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его второй женой стала 33-летняя Алина М. Отмечается, что они вместе с 2023 года.

После того,как Скляра уволили из правительства, у него возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье начались ссоры.

15 января стало известно, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома в поселении Филимонковское Новой Москвы. Входная дверь была открыта. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или здоровьем экс-замминистра.