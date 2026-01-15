Назван неожиданный победитель премии «Автомобиль года»

В Северной Америке выбрали лучший автомобиль, кроссовер и пикап 2026 года

На открытии крупнейшего североамериканского автосалона в Детройте были объявлены победители одной из самых престижных автомобильных наград — North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY). Об этом пишет SpeedMe.ru.

Титул «Автомобиль года» достался электрической модели Dodge Charger, созданной на платформе STLA Large. Она набрала 195 баллов, обойдя Honda Prelude и Nissan Sentra. Это решение жюри вызвало много споров, учитывая рыночные показатели победителя. За 2025 год было продано менее 10 тысяч единиц как старой, так и новой версии Charger. Стоимость нового электрокара начинается почти с 57 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей), что выше цены его предшественника с двигателем V8.

В категории «Кроссовер года» убедительную победу одержал Hyundai Palisade с результатом 270 баллов. Он оставил позади Nissan Leaf и Lucid Gravity. Обновленная модель привлекла экспертов более роскошным салоном и, что важно для американского покупателя, появлением гибридной модификации. Его успех сочли логичным и полностью оправданным.

«Пикапом года» был признан Ford Maverick Lobo — спортивная версия компактной модели. Набрав 277 баллов, он опередил Ram 1500 с восьмицилиндровым двигателем HEMI и обновленный Ram 2500. Этот выбор также вызвал недоумение. Maverick Lobo ориентирован в первую очередь на динамику и внешний вид, что не имеет определяющего значения для машин в данном классе.

Ранее стало известно, что белорусский производитель собрал необычный автомобиль для путешествий.