17:21, 15 января 2026Авто

Белорусский производитель собрал необычный автомобиль для путешествий

«РГ»: МАЗ и «Купава» представили кемпер для поездок при любой погоде
Марина Аверкина

Фото: Пресс-служба МАЗ

Минский автомобильный завод и Завод автомобильных прицепов и кузовов «Купава» представили совместную разработку — туристический автомобиль «Купава 273140», построенный на платформе МАЗ-365022. Об этом пишет «Российская газета» («РГ») со ссылкой на пресс-службу производителя.

Кемпер оснащен дизельным силовым агрегатом экологического стандарта «Евро-5», который развивает мощность 150 лошадиных сил, и шестиступенчатой механической трансмиссией. Безопасность управления обеспечивают антиблокировочная система тормозов (ABS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) и система динамической стабилизации (ESC). На всех колесах применены дисковые тормоза.

В салоне очень комфортно благодаря теплоизоляции, системе кондиционирования и двум отопительным устройствам. Один из обогревателей является автономным и может работать до 56 часов при неработающем двигателе. Это позволяет использовать автодом при температуре воздуха от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия.

По мнению производителя, этот «дом на колесах» — универсальное решение для любителей и активного, и спокойного видов отдыха. Конструкция имеет просторный утепленный сквозной багажный отсек и площадку для перевозки двух велосипедов. В набор базового оборудования также входят мангал, шампуры и казан.

В салоне имеются две спальные зоны на четверых человек с разграничивающими шторами, кухонный блок с газовой плитой, вытяжкой, мойкой, холодильником на 92 литра и емкостью для хранения 27 литров сжиженного газа. Отдельный санузел объединяет туалет, душ и раковину.

Среди дополнительных удобств — три потолочных люка, комбинированный водонагреватель, датчики наполнения резервуаров с чистой и использованной водой, а также розетка для подключения к внешней электросети. По бортам расположены окна со специальными шторами. Контролировать основные параметры жилого модуля можно как с помощью бортового дисплея, так и дистанционно через мобильное приложение.

Производитель сообщил «Ленте.ру», что модель была собрана буквально на днях. Ее стоимость станет известна после завершения процедуры сертификации в Белоруссии. Для продаж в России может потребоваться отдельная сертификация, которой, при необходимости, будет заниматься местный дистрибьютор.

Ранее стало известно, что бренд Evolute начал продажу полноприводного гибрида i-Space. Производитель назвал цену новой версии популярного кроссовера.

