Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:47, 15 января 2026Авто

Россиянам назвали цену новой версии популярного гибридного кроссовера

Бренд Evolute начал продажу полноприводного гибрида i-Space
Марина Аверкина

Фото: Evolute

Российский автомобильный рынок пополнился полноприводной версией гибридного кроссовера Evolute i-Space. Как стало известно «Ленте.ру», отечественный электромобильный бренд объявил старт продаж модели.

Машина доступна в единственной комплектации. Ее цена начинается от 2 870 000 рублей с учетом государственной субсидии в размере 35 процентов, максимальная сумма которой ограничена 925 000 рублей.

Автомобиль рассчитан на пять пассажиров. Его силовая установка включает дополнительный электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы достигает 367 лошадиных сил и 470 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет машине разгоняться от 0 до 100 километров в час за 7,1 секунды.

Мощность двигателя внутреннего сгорания — 159 лошадиных сил. Общий запас хода составляет до 1000 километров, а расход топлива — 5,6 литра на 100 километров. Тяговая батарея способна зарядиться от 30 до 80 процентов за 20 минут при использовании быстрой зарядки.

В базовое оснащение гибрида входят 19-дюймовые колесные диски, электрическая регулировка передних сидений, беспроводное зарядное устройство для телефона, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, поддерживающая российские онлайн-сервисы, а также зимний пакет. Он включает обогрев и вентиляцию всех сидений, подогрев рулевого колеса и другие опции.

Покупателям предлагается на выбор пять цветов кузова, среди которых «Астероидный графит», «Белый», «Лунный серый», «Галактический зеленый» и «Звездная ночь».

Ранее эксперты перечислили пять повреждений, при которых шину придется заменить новой.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok