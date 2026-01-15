Россиянам назвали цену новой версии популярного гибридного кроссовера

Бренд Evolute начал продажу полноприводного гибрида i-Space

Российский автомобильный рынок пополнился полноприводной версией гибридного кроссовера Evolute i-Space. Как стало известно «Ленте.ру», отечественный электромобильный бренд объявил старт продаж модели.

Машина доступна в единственной комплектации. Ее цена начинается от 2 870 000 рублей с учетом государственной субсидии в размере 35 процентов, максимальная сумма которой ограничена 925 000 рублей.

Автомобиль рассчитан на пять пассажиров. Его силовая установка включает дополнительный электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы достигает 367 лошадиных сил и 470 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет машине разгоняться от 0 до 100 километров в час за 7,1 секунды.

Мощность двигателя внутреннего сгорания — 159 лошадиных сил. Общий запас хода составляет до 1000 километров, а расход топлива — 5,6 литра на 100 километров. Тяговая батарея способна зарядиться от 30 до 80 процентов за 20 минут при использовании быстрой зарядки.

В базовое оснащение гибрида входят 19-дюймовые колесные диски, электрическая регулировка передних сидений, беспроводное зарядное устройство для телефона, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, поддерживающая российские онлайн-сервисы, а также зимний пакет. Он включает обогрев и вентиляцию всех сидений, подогрев рулевого колеса и другие опции.

Покупателям предлагается на выбор пять цветов кузова, среди которых «Астероидный графит», «Белый», «Лунный серый», «Галактический зеленый» и «Звездная ночь».

