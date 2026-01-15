Названа страна с высоким уровнем травматизма среди россиян

Таиланд назвали страной с самым высоким уровнем травматизма среди туристов

Таиланд назвали страной с самым высоким уровнем травматизма среди россиян. Так государство в Юго-Восточной Азии охарактеризовал управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра, своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Особенностями данного региона экспертом названы популярность у туристов аренды мотобайков, плотный трафик на дорогах и специфика местных особенностей вождения, которые в совокупности приводят к серьезным ДТП. Так, за 2025 год в Таиланде число страховых случаев с клиентами компании выросло почти на 13 процентов.

Самая крупная выплата застрахованному составила 5,9 миллиона рублей. Турист получил тяжелую травму ноги, ему потребовалась транспортировка в Красноярск на носилках и с сопровождением врача. Вторая по величине сумма компенсации составила 3,8 миллиона рублей. Путешестенник пережил инфаркт, который привел к патологии, ему также потребовалась перевозка на самолете из Патонга в Москву.

«Для поездок в Таиланд мы рекомендуем лимит не менее 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей). Не только из-за того, что в этой стране достаточно недешевая медицина. В обоих кейсах крупные расходы пришлись не только на стационарное лечение, но и на организацию перелета с медицинским сопровождением из-за дорогой и сложной логистики по эвакуации пациента в Россию», — добавил Искра.

Ранее сообщалось, что российским туристам, собирающимся в поездку в Таиланд, посоветовали оформлять расширенную медицинскую страховку. Важное предупреждение соотечественникам сделали в посольстве РФ.