Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 15 января 2026Путешествия

Названа страна с высоким уровнем травматизма среди россиян

Таиланд назвали страной с самым высоким уровнем травматизма среди туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Таиланд назвали страной с самым высоким уровнем травматизма среди россиян. Так государство в Юго-Восточной Азии охарактеризовал управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра, своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Особенностями данного региона экспертом названы популярность у туристов аренды мотобайков, плотный трафик на дорогах и специфика местных особенностей вождения, которые в совокупности приводят к серьезным ДТП. Так, за 2025 год в Таиланде число страховых случаев с клиентами компании выросло почти на 13 процентов.

Самая крупная выплата застрахованному составила 5,9 миллиона рублей. Турист получил тяжелую травму ноги, ему потребовалась транспортировка в Красноярск на носилках и с сопровождением врача. Вторая по величине сумма компенсации составила 3,8 миллиона рублей. Путешестенник пережил инфаркт, который привел к патологии, ему также потребовалась перевозка на самолете из Патонга в Москву.

«Для поездок в Таиланд мы рекомендуем лимит не менее 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей). Не только из-за того, что в этой стране достаточно недешевая медицина. В обоих кейсах крупные расходы пришлись не только на стационарное лечение, но и на организацию перелета с медицинским сопровождением из-за дорогой и сложной логистики по эвакуации пациента в Россию», — добавил Искра.

Ранее сообщалось, что российским туристам, собирающимся в поездку в Таиланд, посоветовали оформлять расширенную медицинскую страховку. Важное предупреждение соотечественникам сделали в посольстве РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok