Экономика
19:37, 15 января 2026Экономика

Названы российские регионы с самым дорогим жильем

Риелтор Апрелев: Дороже всего жилье в оборонно-промышленных регионах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Самые дорогие новостройки располагаются в оборонно-промышленных регионах. Об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с KP.RU.

«Новостройки наиболее существенно дорожают прежде всего в тех регионах, которые тесно связаны с оборонно-промышленным комплексом. Там, где у заметной части населения, включая и военнослужащих, в последние пару лет наблюдался рост зарплат значительно выше среднего», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас у россиян есть возможность и желание покупать квартиры в своем регионе.

Новое жилье также дорожает в городах с популярными туристическими направлениями. Согласно оценке Апрелева, тренд на рост цен сохранится и в 2026 году.

Ранее Апрелев спрогнозировал, что в текущем году цены на недвижимость в 2026 году будут расти, но очень медленно. Темпы роста не превысит инфляцию.

