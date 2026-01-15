Названы российские регионы с самым дорогим жильем

Риелтор Апрелев: Дороже всего жилье в оборонно-промышленных регионах

Самые дорогие новостройки располагаются в оборонно-промышленных регионах. Об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с KP.RU.

«Новостройки наиболее существенно дорожают прежде всего в тех регионах, которые тесно связаны с оборонно-промышленным комплексом. Там, где у заметной части населения, включая и военнослужащих, в последние пару лет наблюдался рост зарплат значительно выше среднего», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас у россиян есть возможность и желание покупать квартиры в своем регионе.

Новое жилье также дорожает в городах с популярными туристическими направлениями. Согласно оценке Апрелева, тренд на рост цен сохранится и в 2026 году.

Ранее Апрелев спрогнозировал, что в текущем году цены на недвижимость в 2026 году будут расти, но очень медленно. Темпы роста не превысит инфляцию.